İranlı yönetmen Penahi 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Berlin Uluslararası Film Festivali'nde en iyi film ve Cannes Film Festivali'nde en iyi senaryo dallarında ödülleri bulunan İranlı yönetmen Cafer Penahi, altı yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Diken'in haberine göre, İranlı yönetmen ve yapımcı Muhammed Rasulof ve Mustafa Ali Ahmet, geçen hafta sosyal medya paylaşımları gerekçe gösterilerek ‘toplumu kışkırtmak’ suçuyla tutuklanmıştı. Tutuklamalara karşı gerçekleşen protestolara katılan Penahi de gösteri sonrası tutuklanmıştı.

'Bu bir adam adam kaçırma'

Penahi'nin tutuklanmasıyla ilgili açıklamada bulunan eşi Tahire Saidi ise eşinin hapis cezası aldığını kolluk kuvvetlerinden öğrendiğini belirterek, tutuklamanın ‘kaçırılma’ gibi olduğunu söyledi.

Saidi'nin şöyle konuştu:

"Cafer’in yurttaş olarak belirli hakları var. Birini tutuklamak için önce o yönde karar olması gerek, bir prosedürü var. Protesto gösterisine katılıyor diye birini tutuklamak soru işaretleri doğuruyor. Bu bir adam kaçırma."

2010 yılında da 6 yıl hapis cezası almıştı

2010 yılında hükümet karşıtı protesto gösterilerine katılan Penahi, altı yıl hapis cezasına çarptırılmış, film çekmekten ve 20 yıl süreyle yurtdışına çıkmaktan men edilmişti. İki ay hapis yattıktan sonra kefaletle cezası tecil edilen Penahi, tahliye edilmişti.

Yeni açıklanan altı yıllık hapis cezasının ise geçmişteki bu cezayla ilintili olabileceği belirtildi.