İran'dan Erdoğan'a Suriye uyarısı

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le Suriye'deki Astana sürecine ilişkin üçlü zirve için Tahran'a giden AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'le de görüştü.

İran devlet ajansı IRNA'nın aktardığına göre Hamaney, Erdoğan ve beraberindeki heyeti kabulünde Suriye'nin kuzeyine yönelik olası bir askeri operasyon konusunda Türkiye'ye uyarıda bulundu.

Hamaney, ''Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması çok önemlidir ve Suriye'nin kuzeyine yapılacak her türlü askeri saldırı, Türkiye, Suriye ve tüm bölgenin aleyhine olacakken, teröristlerin ise lehine olacaktır'' dedi.

Hamaney'in görüşmede, "iki ülkenin ticaret başta olmak üzere ikili işbirliğini güçlendirmesi gerektiğini" söylediği, "İsrail'i İslami ülkeler arasında sorunların çıkmasının ana nedeni" olarak nitelendirdiği belirtildi.