Erdoğan İran'da...

AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, bugün 7'ncisi yapılacak Astana zirvesi için bugün Tahran’da buluşacak. İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin davetiyle İran’ın başkenti Tahran’a giden Erdoğan, Sadabad Sarayı'nda resmi tören ile karşılandı.

Erdoğan, ziyaret çerçevesinde Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Toplantısı’na, aynı gün İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin ev sahipliğinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla düzenlenecek olan Astana formatında Yedinci Üçlü Zirve katılacak.

Astana formatındaki zirvede, Suriye’deki güncel gelişmeler, yeni anayasa, siyasi çözüm süreci, terörle mücadele ve mültecilerin geri dönüşü gibi başlıkların ele alınması bekleniyor.