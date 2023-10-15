İranlı yönetmen Dariush Mehrjui ve oyuncu eşi Vahideh Mohammadifar öldürüldü

İranlı yönetmen Dariush Mehrjoui ve oyuncu eşi Vahideh Mohammadifar, Karaj’daki evlerinde öldürülmüş halde bulundu.

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın haberine göre; İran yargı yetkilisi Hossein Fazeli, Mehrjoui ve eşi Vahideh Mohammadifar'ın boyunlarında bıçak yaralarıyla ölü bulunduğunu söyledi.

Olaya ilişkin açıklama İran polisi ise “Bu olay, bilinmeyen bir kişi veya kişiler tarafından bilinmeyen bir nedenle meydana geldi ve cinayetin nedeni hala bilinmiyor. Kanıtlar, bu cinayetin, soğuk silahların boyun ve vücut kısımlarında neden olduğu yaralanmalar sonucu işlendiğini gösteriyor" dedi.

1939 yılında Tahran'da doğan yönetmen Mehrjoui, 1970'lerin başında İran'ın 'gerçekçiliğe odaklanan yeni film dalgasının' kurucularından biri olarak biliniyordu.