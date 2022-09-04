İranlı kadın ressamlardan Antalya'da sergi: 'Gaia'nın Kızları'

Antalya'da yaşayan İranlı kadın ressamlar Gaia'nın Kızları adını verdikleri karma sergi ile sanatseverlerle buluştu. 1 ila 12 Eylül tarihleri arasında ziyarete açık olacak sergi, Antalya Sanatçılar Derneği (ANSAN) sergi salonunda yer alıyor.

Açılışının 1 Eylül Dünya Barış gününe denk geldiği serginin buluşmasında İranlı ressamlar tarafından gök yüzüne barışı temsilen beyaz balonlar bırakılan sergide çeşitli konu ve biçimlerde eserler yer alıyor. Paniz Shasollahi, Yalda Ghanadian, Nazanin Farei, Mina Golzar, Shabnam Majdabadi, Fereshteh Tarasi ve Anahita Amiri'nin sanatçı olarak eserlerinin sergilendiği sergide sanatçıların özgün ve kültürel üslupları öne çıkıyor.

Gaia, Yunan Mitolojisi'nde Ge (yeryüzü, toprak) sözcüğünün şiirsel bir biçimi olarak tarif ediliyor. Kelimenin Gaea olarak yazıldığına da denk geliniyor. Tanrı ve ve doğum mitlerinin ilk tanrıçası olarak bilinen Gaia tüm yaşamın atası olarak kabul ediliyor. Titanlar başta olmak üzere bir çok mitolojik ögenin buradan çıktığı düşünülüyor.

Gaia'nın Roma mitolojisindeki karşılığı ise Terra. Latincede toprak anlamına gelen bu kelime aynı zamanda tanrıça manasına da geliyor. Zamanla "mater" yani "ana" sözcüğüne dönüşen bu sözcük bugün daha çok kadınları temsil eden bir kelime olarak kullanılıyor.

Sergide sadece kadın sanatçıların bir araya gelmesi serginin bu ismi taşımasına vesile olurken sergi Antalya'da yaşayan İranlı sanatçıların da bir araya gelmesini sağlıyor.