İranlı düşünce kuruluşu: Erbil saldırısında Mossad görevlileriyle birlikte MİT görevlileri de öldü

İran’da yönetime yakınlığıyla bilinen Tahririye Çalışmaları Enstitüsü adlı düşünce kuruluşu, Devrim Muhafızları Ordusu’nun (DMO), Kuzey Irak’ın Erbil kentine düzenlediği saldırı hakkında dikkat çeken bir iddiada bulundu. Enstitü’de yayınlanan yazıda DMO tarafından balistik füzelerle hedef alınan ve Mossad karargahı olduğu savunulan binada hayatını kaybedenlerin arasında Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlilerinin de hayatını kaybettiği iddia edildi.

“Erdoğan Erbil’e füze saldırısından neden rahatsız?” başlığıyla yayınlanan yazıdaki iddiaların kaynağı belirtilmezken, Mossad ve MİT’in İran’a yönelik faaliyetlerinin bir süredir sıklaştığı iddia edildi. İkinci Karabağ Savaşı’ndan sonra MİT ve Mossad’ın İran’a dönük faaliyetlerinin önce Bakü merkezli yürütüldüğünün belirtildiği yazıda, İran’ın misillemelerinden çekinen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in müdahalesiyle iki istihbarat örgütünün faaliyet merkezlerini Erbil’e taşıdıkları savunuldu. Yakın zamanda İran’ın Batı Azerbaycan ostanında (İran eyalet birimi) çökertilen Mossad şebekesinin de MİT’le bağlantılı olduğu savunulan yazıda, Türkiye’nin İran’ın Türk yoğunluklu kuzey bölgelerindeki potansiyelini Mossad lehine seferber ettiği iddiası yer aldı.

Yazıda Erbil’e DMO tarafından balistik füze saldırısı düzenlendiği gece hakkında da ilginç iddialar yer aldı. Yazıda iddia edilenlere göre MİT görevlileri bir süredir, DMO tarafından 13 Mart’ta hedef alınan ve Mossad merkezi olduğu duyurulan binaya Mossad görevlileriyle görüşmek için ziyaretlerde bulunuyordu. Saldırının gerçekleştiği gece de binada bulunan altı veya yedi MİT görevlisi Mossad görevlileriyle birlikte hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden MİT görevlilerinin İran’a yönelik faaliyetlerde en çok deneyime sahip olan kadrolar olduğu iddia edilirken, Türkiye Dışişleri Bakanlığı’nın saldırıyı kınamasının gerekçesi olarak bu durum gösterildi.

İran, İkinci Karabağ Savaşı sonrasında Azerbaycan’ın ülke içinde İsrail’in İran’a yönelik faaliyetlerine izin verdiğini iddia etmişti. İslam Devrimi Rehberi Ayetullah Ali Hamaneyi, isim vermeden Türkiye’nin de düşmanca faaliyetlerine dikkat çekmişti. İranlı yetkililerin sert eleştirileri ve tehditleri iki ülke arasındaki ilişkileri germiş fakat taraflar bir süre sonra normalleşmişlerdi.