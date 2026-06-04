İran'la anlaşma imzalayamayan Trump içeride sıkışıyor: Cumhuriyetçiler de ‘savaş yetkileri’ tasarısına destek verdi

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ABD Temsilciler Meclisi İran’a karşı saldırılardan bu yana ilk kez Trump’ın savaş yetkilerini kısıtlayan tasarıyı kabul etti.

Karar Senato’dan da geçerse Trump’ın onayına sunulacak. Dolayısıyla ABD Başkanı’nın savaş yetkilerini kısıtlayan karar sembolik açıdan önem taşıyor.

Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi’nin Trump’ın yetkilerinin kısıtlanmasına onay vermesi İran’a saldırılara karşı içeride artan tepkilerin bir yansıması olarak dikkat çekiyor.

Dört Cumhuriyetçi de tasarıya destek verdi

ABD Temsilciler Meclisi’nde dün yapılan oylamada Trump yönetiminin İran'a yönelik saldırılarının sona ermesini öngören "savaş yetkileri" tasarısı 208 "hayır" oyuna karşılık 215 "evet" oyuyla kabul edildi.

4 Cumhuriyetçi Kongre üyesinin Demokratlarla birlikte "evet" oyu kullandığı oylama, Trump'ın kendi partisinin çoğunlukta olmasına karşın Temsilciler Meclisinde İran'la savaşın sürmesine yönelik tepkinin somut bir ifadesi olarak değerlendirildi.

Cumhuriyetçi Kongre üyeleri Thomas Massie, Brian Fitzpatrick, Tom Barret ve Warren Davidson, oylamada ABD'nin İran'la savaşının sona ermesi yönünde oy kullandı.

ABD Senatosunda gündeme gelen benzer bir savaş yetkileri tasarısı da nihai oylama öncesinde Senato Genel Kurulu gündemine alınması yönündeki oylamadan geçmişti.

Söz konusu tasarının Senatodan da geçmesi halinde savaş yetkileri tasarısı, ABD Başkanı Trump'ın masasına gidecek ancak Trump'ın bu yöndeki bir tasarıyı veto etmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Trump İran’a saldırılar için Kongre’nin onayını alması gerekmediğini savunuyor.

Savaş Yetkileri Yasası ne diyor?

ABD’nin 1973’ten beri yürürlükte olan Savaş Yetkileri Yasası, başkanın silahlı çatışmaya girmeden önce yasama organının onayını almasını şart koşuyor.

Sadece ABD'ye yönelik yakın saldırılar, başkanın tek taraflı olarak asker konuşlandırmasına izin veriyor. Böyle bir durumda, başkan 48 saat içinde Kongre'yi bilgilendirmek zorunda. Eğer Kongre daha sonra savaş ilan etmezse, başkan savaşa girdikten sonra 60 gün içinde askerleri geri çekmek zorunda.

Ancak ABD’nin İran’a saldırılarının 60. günü olan 29 Nisan’dan bu yana binlerce ABD askeri halen bölgede konuşlandırılmış durumda.

Temsilciler Meclisi'nde azınlıkta olan Demokratlar, ABD ve İsrail'in 28 Şubat'ta savaşı başlatmasından bu yana yasayı üç kez uygulamaya çalışmış ancak önceki tüm girişimler başarısız olmuştu.

İran televizyonundan 'önemli bir meydan okuma' yorumu

İran’ın uluslararası televizyon kanalı Press TV dün ABD Temsilciler Meclisi’nde kararın kabul edilmesini “ABD yönetiminin İran’ı hedef alan saldırganlığı ele alış biçimine önemli bir meydan okuma” diye değerlendirdi.

Temsilciler Meclisi Başkanı'ndan 'konumumuzu zayıflatıyor' tepkisi

Dünkü oylama aslında 21 Mayıs’ta yapılacaktı ancak Temsilciler Meclisi’nin Cumhuriyetçi Başkanı Mike Johnson'ı kararın görüşülmesini geciktirmişti.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Johnson kararı "çok zamansız ve tehlikeli" diye niteledi.

Johnson dünkü oylama öncesi CNN’e yaptığı açıklamada tasarının ABD’nin İran’a karşı konumunu zayıflattığını belirterek "Bence şu anda bir savaş yetkileri kararı çok zamansız ve ülke için çok, çok olumsuz ve tehlikeli bir şey” dedi.

Denetim organları ortak inceleme başlatıyor

Öte yandan bir başka dikkat çeken gelişme de ABD Savaş Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve USAİD’i denetleyen organların ABD’nin İran’a karşı savaşına dair ortak bir inceleme başlatacaklarını duyurması oldu.

Yapılan basın açıklamasında söz konusu denetim organlarının 60 günden uzun süren denizaşırı askeri operasyonları incelemesinin yasal olarak zorunlu olduğu belirtildi.