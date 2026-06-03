İran Devrim Muhafızları: Kuveyt havalimanındaki yıkıma ABD Patriot füzesi yol açtı

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ABD’nin İran’ın Keşm Adası’na saldırısının ardından İran bölgede ABD’nin kullandığı üslere misilleme yaptığını duyurmuştu.

Kuveyt, havalimanında terminalin vurulduğunu belirterek uçuşları askıya aldıklarını, Bahreyn ise 3 füze ve birkaç İHA'nın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı.

Kuveyt Dışişleri Bakanlığı havalimanının yolcu terminalinin vurulması sonucu bir Hindistan vatandaşının öldüğünü, 60’tan fazla kişinin yaralandığını açıkladı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi ise Kuveyt Havalimanı yolcu terminalini hedef almadıklarını, terminaldeki yıkıma ABD’nin Patriot füzesinin yol açtığı sonucuna vardıklarını söyledi.

'Söz konusu hedefe saldırmadık, İran füzelerini engelleyemeyen ABD Patriot sistemi yıkıma yol açtı'

Tesnim Haber Ajansı’na göre Muhibbi, Kuveyt Havalimanı yolcu terminaline yapılan saldırıya ilişkin araştırma yaptıklarını, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri’nin söz konusu hedefe yönelik herhangi bir saldırısının olmadığını belirtti.

Muhibbi, yaptıkları araştırma sonucunun, “Kuveyt Havalimanı yolcu terminalinin yıkımının, İran füzelerini engelleyemeyen ve bu terminale düşen Amerikan Patriot sistemlerindeki bir hatadan kaynaklandığını” gösterdiğini kaydetti.

Irakçi: ABD'ye kullandırılan yerleri meşru müdafaa kapsamında hedef alıyoruz

Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt’in kendileriyle işbirliği yaptığını açıklaması üzerine, İran Silahlı Kuvvetleri’nin ABD’nin kullandığı yerleri hedef aldığını belirtti.

Irakçi, X hesabından, Rubio’nun, Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin sorularına verdiği cevaplara ilişkin paylaşımda bulundu.

Rubio’nun "Müttefiklerimiz, özellikle Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt bizimle oldukça işbirliği içinde hareket etti" ifadesinin yer aldığı videoyu alıntılayan Irakçi "Silahlı Kuvvetlerimiz, ABD’nin sivil deniz taşımacılığına saldırı düzenlemek ve ateşkesi ihlal etmek için kullanmasına izin verilen yerleri meşru müdafaa kapsamında hedef alıyor” diye yazdı.

Irakçi her türlü "düşmanca eyleme derhal ve kararlı şekilde karşılık" verileceğini belirterek "Yaptırımların ve savaşın başaramadığını, daha fazla savaşla başarmak mümkün olmayacak" ifadelerini kullandı.