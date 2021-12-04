İran'ın Natanz nükleer tesisi yakınlarında patlama

İran'ın en büyük nükleer araştırma tesisine ev sahipliği yapan Natanz kenti yakınlarında büyük bir patlama olduğu bildirildi.

Geç saatlerde çok sayıda İran basın kuruluşu tarafından yüksek sesli bir patlama bildirildi. Patlama, tesisten yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Badrud kasabası yakınlarında duyuldu.

Fars Haber Ajansı'na konuşan Natanz Valisi olayı doğruladı ancak detaylarının henüz bilinmediğini söyledi.

PressTV'ye göre, patlama hakkındaki haberlerin ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra, İran ordusu bunun yerel hava savunma sistemlerinin sürpriz bir testi olduğunu söyledi.