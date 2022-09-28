İran'ın eski Cumhurbaşkanı Rafsancani’nin kızı gözaltına alındı 

İran’da Mahsa Jina Amini’nin gözaltında ölümünün ardından başlayan gösteriler devam ediyor.

İran medyasında eski Cumhurbaşkanı Ali Ekber Haşimi Rafsancani'nin kızı Faize Haşimi'nin "gösterileri desteklediği ve kışkırttığı" gerekçesiyle gözaltına alındığı aktarıldı. Haşimi’nin İran’da hangi güvenlik kurumu tarafından gözaltına alındığına ilişkin ise bilgi verilmedi.

Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi tarafından gözaltına alındıktan sonra komaya girerek hastaneye kaldırılan Mahsa Amini, 16 Eylül'de yaşamını yitirmişti. Amini'nin ölümünün ardından ülke genelinde başlayan protestolar ülke geneline yayılmıştı.

İran devlet televizyonu, protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı milislerin de bulunduğu en az 41 kişinin öldüğünü duyurmuştu.