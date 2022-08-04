İran’ın Azerbaycan Büyükelçiliği: Teçhizat yığınağı yapıldığı iddiaları tamamen yalan

İran’ın Bakü Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, “İran Devrim Muhafızları Ordusu’nın resmi Telegram hesabı yok. Ordunun resmi tutumunu, resmi kanallar ve ordu temsilcilerinden öğrenebilirsiniz” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, “Sosyal medyada yayılan haber yalan. Bu kareler birkaç yıl önce yapıldı. Bu tür söylentiler, iki ülke arasındaki ilişkileri kıskanan kötü niyetli kişiler tarafından Tahran ve Bakü arasındaki ilişkileri bozma niyetiyle yayılıyor" denildi.

Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'a başlattığı operasyonun ardından, İran'ın da Azerbaycan sınırına askeri teçhizat yığınağı yaptığı iddia edilmişti.