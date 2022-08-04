Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ operasyonunun görüntüleri ortaya çıktı

Azerbaycan ordusu, Dağlık Karabağ'da Laçin koridorunda operasyona başladı. Ermenistan'a ait mevzi ve askeri tesislerin Bayraktar SİHA’larıyla vurulduğunu açıkladı.

Dağlık Karabağ'da bulunan Ermenistan güçlerinin bir Azerbaycan askerini öldürmesinin ardından, Azerbaycan ordusu bölgeye "İntikam operasyonu" başlattığını duyurdu. Azerbaycan'ın Laçin koridoru bölgesinde operasyonlara devam ettiği belirtilirken, bölgenin güvenliği Rusya'ya bağlı Barış Gücü'nün sorumluluğunda bulunuyor.

Azerbaycan'ın bölgede düzenlediği operasyonun görüntüleri de paylaşıldı:

Azerbaycan'ın Ermenistan güçlerine saldırısı

Rusya Azerbaycan'ı ateşkesi bozmakla suçladı

Rusya Savunma Bakanlığı, Dağlık Karabağ'da Azerbaycan ordusu ile Ermenistan ordusu arasında yaşanan gerilime dair yaptığı açıklamada Azerbaycan tarafının ateşkesi ihlal ettiğini açıkladı.

Dağlık Karabağ'daki Kırkkız tepesindeki Ermenistan güçlerine karşı başlatılan operasyon hakkında Rusya Savunma Bakanlığı, Azerbaycan tarafının ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, "Birliğin sorumluluk bölgesindeki durum ağırlaşıyor. Kırkkız tepesi bölgesinde, ateşkes rejimi Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından ihlal edildi. Azerbaycan ve Ermenistan taraflarının temsilcileriyle birlikte Rus barışı koruma birliğinin komutanlığı durumu istikrara kavuşturmak için önlemler alıyor" dedi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, düzenlenen harekâtla Dağlık Karabağ'da bir dizi tepenin ele geçirildiğini açıklamıştı. Dağlık Karabağ'dan bugün yapılan açıklamada Azerbaycan ordusunun açtığı ateş sonucu 2 askerin öldüğü, 14 askerinse yaralandığı belirtilmişti.