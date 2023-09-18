İran'dan Türkiye'ye: Suriye'deki askerleri bizim garantörlüğümüzde çekin

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Suriye'nin Türkiye ile sınır güvenliğini kendi topraklarından sürdürmeye tam olarak hazır olduğunu Tahran'a ilettiğini ve teyit ettiğini belirtti.

Euronews’in haberine göre, İran'ın "el Wifak" gazetesine verdiği röportajda Bakan Abdullahiyan, ülkesinin ortak toplantılar sırasında Şam Yönetiminin Türk topraklarına yönelik herhangi bir tehdit oluşturulmamasını garanti altına alması karşılığında Ankara'nın güçlerini Suriye'den çekmeyi taahhüt etmesini önerdiğini açıkladı.

Bakan, Suriye ve Türkiye'ye sunulan teklifin, anlaşmanın garantörleri olarak Rusya ve İran'ı da içerdiğini ve Suriye'nin güçlerini Türkiye sınırına konuşlandırmasını öngördüğünü belirtti.

İran'ın önerisi ile ilgili Şam'dan resmi bir açıklama gelmezken, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov da yaklaşık iki hafta önce Moskova'nın hem Şam'a hem de Ankara'ya benzer bir öneri sunduğunu açıklamıştı. Lavrov bu teklifin Şam ve Ankara'ya, Türkiye güçlerinin Şam'la işbirliği içinde Suriye topraklarındaki “teröristlerle" savaşmasına izin veren anlaşmayı yeniden gözden geçirme fırsatını sunduğunu belirtmişti.