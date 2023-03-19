İran'dan Suudi Arabistan'la görüşme açıklaması: 'Yakın zamanda'

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, yakın zamanda Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geleceğini söyledi.

İran merkezli Tesnim Haber Ajansı'na göre Abdullahiyan, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan ile varılan anlaşmaya ilişkin bilgi verdi.

Anlaşmanın bölgede barışı tesis edeceğini kaydeden Abdullahiyan, yakın zamanda Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Bin Ferhan ile görüşeceğini aktardı ancak tarih vermedi.

Abdullahiyan, ülkesinin Bahreyn ile ilişkilerinin normalleşmesi amacıyla yürütülen görüşmelerde de ilerleme kaydedildiğini sözlerine ekledi.

İran ile Suudi Arabistan arasında 2016'da Suudi Arabistan'da Şii din adamı Nimr el-Nimr'in de bulunduğu 47 kişinin "terör" suçlamasıyla idam edilmesi ve ardından İran'da Suudi Arabistan'ın büyükelçilik ve konsolosluk binalarının yakılması sonrası kesilen diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması için iki ülke yetkilileri Çin'de bir araya gelmişti. 10 Mart'ta Çin'in arabuluculuğunda yapılan toplantıda Riyad ve Tahran 7 yıl aradan sonra diplomatik ilişkilerin yeniden başlaması için anlaşmaya varmıştı.