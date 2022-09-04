İran'dan nükleer anlaşma açıklaması: Belirsizlikler veya boşluklar kabul edilmemektedir

ABD'nin tek taraflı olarak çekildiği İran'la nükleer anlaşmanın yeniden canlanması için Viyana'da yürütülen müzakerelerde İran heyetinin danışmanlığını yapan Muhammed Merendi, anlaşma metninde belirsizlik ve boşlukları kabul etmeyeceklerini belirtti.

Konuya dair sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Merendi, "Kış yakın ve Avrupa Birliği felç edici bir enerji kriziyle karşı karşıya" ifadelerini kullandı.

Merendi'nin açıklaması şöyle:

"İran sabırlı olacaktır. Barack Obama yönetimindeki ABD anlaşmayı sistematik olarak ihlal etti. Donald Trump ve Joe Biden yönetimleri masum vatandaşlara maksimum baskı uyguladı. Bu nedenle İran, metindeki belirsizlikleri veya boşlukları kabul etmemektedir. Kış yakın ve Avrupa Birliği felç edici bir enerji kriziyle karşı karşıya."