İran'dan IKYB'deki Kürt partilerin üs ve karargahlarına saldırı

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun Kürt partilerin Erbil ve Süleymaniye’de bulunan üs ve karargahlarını füzelerle hedef aldığı öne sürülüyor. 

Haber Merkezi

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun bugün sabah saatlerinde İran Kürdistanı'ndaki Kürt partilerin Erbil’in Koye ilçesi ile Süleymaniye’nin Qaladize ilçesindeki üs ve karargahları füzelerle hedef aldığı ifade ediliyor.

Rûdaw’a konuşan Kürdistan Özgürlük Partisi (PAK) lideri Hüseyin Yezdanpena, "Şehit ve yaralılarımız var" dedi.

İran Kürdistanı Devrimci Emekçiler Topluluğu (Komele) Merkez Komite üyesi Aram Müderris de, “İran ordusu insansız hava araçlarıyla karargahımızı bombaladı. Herhangi bir can kaybımız yok. Dört ev hasar gördü” diye konuştu.

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