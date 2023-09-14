İran'dan Ermenistan'a 'ABD ile tatbikat' tepkisi

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ile telefonda görüştü.

İran Dışişleri Bakanlığı'nın yazılı açıklamasına göre görüşmede, Ermenistan ile ABD arasındaki askeri tatbikata ilişkin Abdullahiyan, yabancı güçlerin bölgede bulunmasını, bölgedeki durumu karmaşıklaştıracak bir faktör olarak değerlendirdi.

Abdullahiyan, İran'ın bölgede kalıcı barışın sağlanması için anlaşmazlıkların kökünden çözülmesinin gerekliliğine inandığını belirterek, bunun da en etkili yolunun Türkiye, Azerbaycan, İran, Rusya, Gürcistan ve Ermenistan'ın oluşturduğu 3+3 mekanizması dahil olmak üzere bölgesel diyalog platformları olduğunu vurguladı.

Ermenistan Dışişleri Bakanı Mirzoyan ise İran ile ilişkilerin geliştirilmesini "yapıcı ve önemli" olarak niteledi.

Mirzoyan, Ermenistan topraklarının İran karşıtı faaliyetler için kullanılmasına da izin vermeyeceklerini Abdullahiyan'a iletti.