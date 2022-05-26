İran'dan BM'ye İran Devrim Muhafızları albayının öldürülmesini kınama talebi

Tahran Birleşmiş Milletler'den (BM) İran Devrim Muhafızları albayının öldürülmesini kınamasını talep etti. İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nde albay olan Hassan Sayyad Khodaei, Pazar günü Tahran'da arabasında vurularak öldürülmüştü. İranlı yetkililer olayla ilgili soruşturma başlattırken ve İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, ABD ve İsrail'e atıfta bulunularak "Küresel Kibir"i sorumlu tutarak intikam alma sözü verdi.

İran'ın Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Mecid Takht-Ravanchi, uluslararası toplumu Khodaei'nin öldürülmesini kınamaya çağırdı ve “terörist ve suç eyleminin” ağır sonuçları olacağı konusunda uyardı. Takht-Ravanchi, "Bu tür terör eylemlerinin uluslararası barış ve güvenlik üzerindeki tehlikeli sonuçlarını akılda tutarak, uluslararası toplum, belirli rejimlerin tanınmış devlet terörü tarafından diğer ülkelerin masum vatandaşlarına yönelik bu tür vahşi suikastları şiddetle kınamalıdır" dedi.

Çarşamba günü The New York Times'a anomim bir şekilde demeç veren bir istihbarat yetkilisi, İsrail'in İranlı komutanın öldürülmesinin arkasında kendisinin olduğunu ABD'li yetkililere bildirdiğini ifade etmişti.

İranlı yetkililer Khodaei'yi İran-Irak Savaşı gazisi ve Suriye ve Irak'ta İŞİD'e karşı savaşan Devrim Muhafızları operasyonlarında komutan olarak nitelendiriyor.

Khodaei, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve nükleer bilim adamı Muhsin Fakhrizade'nin 2020'de öldürülmelerinden bu yana öldürülen en üst düzey İranlı yetkili.