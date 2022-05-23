İran Cumhurbaşkanı, Devrim Muhafızları albayına dönük suikaste karşı intikam sözü verdi

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İran Devrim Muhafızları üyesi Albay Hassan Sayyad Khodaei'nin Tahran'da öldürülmesinden yabancı devletleri sorumlu tutarak, İran'ın öldürülen albayın intikamını alacağını söyledi.

Resmi bir ziyaret için Tahran'dan Umman'a gitmeden önce gazetecilere konuşan Reisi, Khodaei'nin ailesine taziyelerini iletti. İran Cumhurbaşkanı, saldırıyla ilgili bir soruşturmanın, suç eyleminin arkasında şüphesiz küresel kibir olduğunu ortaya çıkaracağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı, ülkenin güvenlik yetkililerinin vakayı ciddiyetle takip etmesi gerektiğini vurgulayarak, "Büyük şehidin suçlulara karşı kanının intikamı şüphesiz mutlaka alınacaktır." dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade'yse suikastı "insanlığa karşı bir suç" olarak nitelendirdi. Hatipzade, "İran'ın düşmanları, İslam Devrim Muhafızları Kolordusu'nun fedakarlık yapan bir üyesine suikast düzenleyerek kötü fıtratlarını bir kez daha ortaya koydular" dedi.