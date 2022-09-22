İran'dan Azerbaycan ve Ermenistan'a uyarı: Sınırların değiştirilmesine sessiz kalmayız

İran-Irak savaşının yıl dönümünde konuşma yapan İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Azerbaycan ile Ermenistan arasında yaşanan son askeri gerilime değinerek, "Bölgede sınırların değiştirilmesine karşı sessiz kalmayacağız. Her iki ülkeye de tavsiyemiz sorunlarını diyalog yoluyla çözmeleridir" dedi.

Körfez ülkelerini de uyaran Bakıri, İsrail ile ilişkilerinde dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, "Siyonistlerin bölgedeki varlığı bir tehdittir ve bölge güvenliğini ve istikrarını bozmaktadır. Elbette biz onların tüm adımlarını yakından takip ediyoruz. Eğer doğrudan tehdit hissedersek Siyonist rejim ve destekçileri ile karşı karşıya geliriz" ifadelerini kullandı.

Bölge ülkeleriyle yakın ilişkiler kurmak istediklerini de kaydeden Bakıri, ABD ve İsrail'in bölgede tehdit oluşturduğunu ve bu tehditler ortadan kalktığı zaman bölgesel ittifakın oluşacağını söyledi.

Ermenistan ve Azerbaycan arasında 12 Eylül'den itibaren tekrar yükselen çatışmalarda taraflar tarafından yapılan açıklamalar göre 79 Azeri ve 207 Ermeni askeri yaşamını yitirmişti.