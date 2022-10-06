İran'daki protestolarda gözaltına alınanların yaş ortalamasının 15 olduğu açıklandı

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltına alındıktan sonra öldürülmesinin ardından ülke genelinde başlayan protestolar 20. gününde de devam ediyor.

İran resmi haber ajansı IRNA’nın haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutan Yardımcısı Ali Fedevi ülkede devam eden protestolarda gözaltına alınanların yaş ortalamasının 15 olduğunu söyledi.

Fedevi, Mahsa Amini için sokaklara çıkan gençlerin kandırıldıklarını iddia ederek, "Ülkemizde sokak eylemleri ve isyanlarda gözaltına alınanların yaş ortalaması 15. Bu gençler gerekli eğitim ve irşaddan geri kalmış, sosyal medyanın kurbanı olmuş ve bu şekilde düşmanın tuzağına düşmüşlerdir. Gözaltına alınan bazı gençler başlattıkları sokak isyanlarını bir tür bilgisayar oyununa benzetiyorlar. Özellikle sosyal medya ve internetin etkisine kapılarak düşmanın kurbanı oluyorlar" ifadelerini kullandı.

Amini'nin ölümü ve protestolar

Tahran’da 13 Eylül’de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alınan Mahsa Amini öldürülmüştü. Amini’nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze merasimi sonrasında başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Tahran Emniyet Müdürlüğü Mahsa Amini’nin ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Amini’nin uygun olmayan başörtüsü nedeniyle gözaltına alındığını ve ardından karakolda hiçbir fiziki temas olmadan baygınlık geçirdiğini iddia edilmişti.

İran devlet televizyonu, ülke genelindeki protestolarda aralarında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin üyelerinin de bulunduğu en az 41 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu. Sivil toplum örgütlerinden yapılan açıklamalarda, protestolarda yaşamını yitiren kişi sayısının 100'ü geçtiği ifade edilmişti. (İHA)