İran'daki protestolarda en az 41 kişinin yaşamını yitirdiği açıklandı

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Jina Amini'nin gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesiyle başlayan ve ülke geneline yayılan protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor.

İran resmi makamları tarafından dün yapılan açıklamada, gösteriler sırasında 41 kişinin yaşamını yitirdiğini, bin 200 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu. IRNA'nın haberine göre, Mazandaran eyaletinde 450 kişi gözaltına alındı.

Haberde protestocuların hükümet binalarına saldırdığı, hükümet karşıtı sloganlar attığı ifade edildi.

Protestolar sürüyor

Fars Haber Ajansı, sadece Hürmüzgan eyaletindeki gösterilerde 88 kişinin, Kirman ve Zencan eyaletinde de onlarca kişinin gözaltına alındığını bildiridi. Tasnim Haber Ajansı, dün İran ordusunun Kum kentindeki protestoların "liderleri" olduğunu belirttiği 20 kişinin bilgilerini yayımladığını aktardı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Derneği ise, protestolarda en az 76 kişinin yaşamını yitirdiğini öne sürdü.