İran'daki protestolar sonrası 3 kişi daha idam edildi

İran'da Mahsa Amini'nin gözaltında ölümüyle başlayan gösterilerin ardından 3 kişi daha idam edildi, böylelikle ülkedeki gösterilerle bağlantılı olarak idam edilenlerin sayısı 7'ye yükseldi.

İsfahan eyaletindeki gösteriler sırasında 3 güvenlik görevlisinin öldürülmesiyle ilgili yargılanan ve "devlete karşı savaş açmak (muharebe)" suçundan idama mahkum edilen 3 sanık hakkındaki kararın infaz edildiği duyuruldu.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, İsfahan kentinin Hane Mahallesi'nde güvenlik güçlerine yönelik saldırının failleri oldukları iddiasıyla yargılanıp idama mahkum edilen Salih Mirhaşimi, Mecid Kazımi ve Said Yakubi idam edildi.

İdam edilen mahkumların, Halkın Mücahitleri Örgütü ile bağlantılı oldukları öne sürüldü.

İran'da Eylül 2022'de 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra polis nezaretinde ölümü üzerine ülke genelinde kitlesel protestolar başlamıştı. Protestolar sırasında Kasım 2022'de İsfahan kentinin Hane Mahallesi'nde güvenlik güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda Muhsin Hamidi, Muhammed Kerimi ve Muhsin Çeragi adlı 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetmişti.

Saldırının faili olduğu iddiasıyla yakalanan sanıklardan Salih Mirhaşimi, Mecid Kazımi ve Said Yakubi, Ocak ayında yargılandıkları mahkemede İran Ceza Kanunu'ndaki en ağır suçlardan sayılan "muharebe" suçundan idama mahkum edilmişti. Sanıklar, mahkemenin kararına itiraz için Yargıtay'a başvurmuştu. Yargıtay ise 10 Mayıs'ta mahkumiyet kararlarını onamıştı.

Uluslararası Af Örgütü sanıkların işkence gördüklerini ve televizyonda yayınlanan "itiraf görüntülerinin" zorla kaydedildiğini duyurmuştu.