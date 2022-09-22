İran'daki 'Mahsa Amini' protestolarında yaşamını yitirenlerin sayısı 10'a yükseldi

İran'ın başkenti Tahran'da 13 Eylül’de ahlak polisi tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini’nin gözaltındaki saldırının ardından komaya girerek yaşamını yitirmesinin ardından ülke genelinde başlayan protestolarda ölü sayısı 10’a yükseldi.

Tasnim Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, ülke genelinde devam eden protestolarda İran’ın Meşhed kentinde gönüllü milis teşkilatı (Besic) üyesi Muhammed Resul Doostmuhammedi hayatını kaybederken, Tebriz kentinde de yine gönüllü Milis Teşkilatı’na (Besic) mensup Hüseyin Ocagi'nin de protestocular tarafından bıçaklanarak hayatını kaybettiği belirtildi.

Fars Haber Ajansı’nda yer alan bir diğer haberdeyse, Gazvin Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Gazvin kentinde dün gece de devam eden protestolarda 2’si gösterici toplam 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıklandı.

Tahran'da 13 Eylül'de ahlak polisi olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alındıktan sonra Mahsa Amini'nin öldürülmesi ülke genelinde tepkilere neden oldu. İran'da halk protestolarına devam ediyor.