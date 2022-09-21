İran'da sosyal medya uygulamalarına erişim engeli

İnternetteki kesinti ve kısıtlamaları takip eden NetBlocks İnternet Gözlemevi, İran'da sosyal medya platformlarına erişim engeli getirildiğini açıkladı. NetBlocks, sosyal medya platformu Instagram'a erişimin Mahsa Amini'nin öldürülmesinin ardından başlayan eylemler sebebiyle kısıtlandığını duyurdu. Ayrıca, ülkedeki internet sağlayıcılarının kesintiye uğradığu ifade edildi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan NetBlocks, "Gerçek zamanlı ağ verilerine göre, İran'ın önde gelen mobil operatörleri MCI ve Rightel'in de ülke genelinde bağlantı kaybı yaşadığı gözlemleniyor" duyurusunu yaptı.

İran'da an itibariyle Telegram, Whatsapp gibi mesajlaşma platformlarının yanı sıra hiçbir sosyal medya platformuna erişim sağlanamadığı ya da kesintili olarak sağlanabildiği bildirildi.

İran Enformasyon ve Komünikasyon Teknolojisi Bakanı Issa Zarepour, İran'da internet erişiminin kesintiye uğrayabileceğini açıklamıştı.