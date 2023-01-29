İran'daki depremde 2 kişi yaşamını yitirdi, 122 kişi yaralandı

İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 122 kişi yaralandı. Van ve Hakkari'de de hissedilen depremde ilk belirlemelere göre can kaybının olmadığı öğrenildi.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre İran'ın Batı Azerbaycan eyaletine bağlı Hoy kentinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 122 kişi yaralandı.

AA'nın aktardığı bilgiye göre, şu ana kadar en büyüğü 3,6 olmak üzere en az 20 artçı sarsıntı kaydedildi.

İran medyasında yer alan görüntülerde ise deprem nedeniyle bazı binaların kısmen yıkılmış olduğu görüldü.

Kandilli Rasathanesi’nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımdaa göre, depremin büyüklüğünü 6.1 olarak açıklamıştı.