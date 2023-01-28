İran'ın batısındaki Hoy kentinde deprem meydana geldi. Sarsıntı Van ve çevre illerde de hissedildi.
AFAD, saat 21.14'te merkez üssü İran olan 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.
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Haber Merkezi
Haber Merkezi
Dış Haberler
Haber Merkezi
Dış Haberler
İran'da 5,8 büyüklüğünde deprem: Van'da da hissedildi
İran'ın Hoy kentinde gerçekleşen deprem Van'da da hissedildi.
Haber Merkezi
İran'ın batısındaki Hoy kentinde deprem meydana geldi. Sarsıntı Van ve çevre illerde de hissedildi.
AFAD, saat 21.14'te merkez üssü İran olan 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.