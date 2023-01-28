İran'da 5,8 büyüklüğünde deprem: Van'da da hissedildi

İran'ın Hoy kentinde gerçekleşen deprem Van'da da hissedildi.

Haber Merkezi

İran'ın batısındaki Hoy kentinde deprem meydana geldi. Sarsıntı Van ve çevre illerde de hissedildi.

AFAD, saat 21.14'te merkez üssü İran olan 5,8 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.