İran'daki bazı kent ve üniversitelerde Mahsa Amini protestoları devam etti

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin gözaltına alındıktan sonra ölümünün ardından başlayan gösteriler bugün de bazı kent ve üniversitelerde sürdü.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre, Tahran Tıp Bilimleri Üniversitesi'nden bir grup öğrenci, şehirdeki İmam Humeyni Hastanesi'nde gösteri düzenledi. Protestoya bazı öğretim üyelerinin de destek verdiği belirtildi.

Sistan-Beluçistan Bilim ve Kültür ile Şiraz Tıp Bilimleri üniversitelerinde ise öğrenciler oturma eyleminin yanı sıra yürüyüş yaparak hükümete tepki gösterdi.

Başkent Tahran’nın batı kesiminde düzenlenen gösterilere ait olduğu ifade edilen görüntülerde ise toplanan grubun slogan attığı görüldü.

Mazenderan eyaletinin Novşehr kentinde, Mahsa Amini protestolarında hayatını kaybeden Henane Keya’nın ölümünün 40. günü için anma toplantısı yapıldı. Sosyal medyada yayımlanan görüntülere göre çok sayıda kişinin katıldığı toplantıda hükümet karşıtı sloganlar atıldı.

Kürdistan eyaletinin yönetim merkezi Senendec’de ise esnaf protestolara destek vermek için bir günlük kepenk kapattı. Firdevsi Caddesi’nde toplanan kalabalık grup da slogan atarak yürüyüş yaptı. Akşam saatlerinde ise kentin Baharan bölgesinde göstericiler ateş yakarak yolu trafiğe kapattı. Şehir içinde motorlu devriye gezen kolluk kuvvetleri göstericilere saldırırken, zaman zaman silah sesleri duyulduğu bildirildi. (AA)