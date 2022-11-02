İran: Rusya’dan doğalgaz alacağız, kendi gazımızı başka ülkelere satacağız

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehdi Safari, “İran'ın Rusya ile doğalgaz ticaretinin senaryosu, bu ülkeden gaz satın almak ve daha sonra kendi gazımızı komşu ülkelere ihraç etmek” ifadesini kullandı.

Tek sorunun İran’ın Rus gazını alması için aracıya ihtiyaç olduğunu söyleyen Safari, Rusya’yla anlaşmanın son aşamada olduğunu belirterek, “Rusya, gaz takası planını Türkiye’yle görüşüyordu, ama İran açılan fırsatları hızla değerlendirmeyi başardı” dedi.

Sputnik'in aktardığı haber göre, Rusya ve İran, takas sevkiyatlar için ortak işletme kuracak. İşletme, Körfez ülkelerine doğalgaz boru hattının yapımından sorumlu olacak.