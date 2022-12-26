İran'da 'zorunlu başörtüsünün ihlali' suçlamasıyla 2 iş yeri kapatıldı

İran'ın resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Burucerd Vali Yardımcısı Emin Gudrezi, zorunlu başörtüsü yasasının ihlal edilmesi gerekçesiyle kapatılan iş yerlerine ilişkin bilgi verdi. Gudrezi, "Diplomat Center'da faaliyet gösteren 2 iş yeri, çalışanlarının başörtüsü kuralına uymamaları nedeniyle mühürlendi" dedi.
Söz konusu uygulamanın kent savcılığı tarafından alınan karar üzerine gerçekleştiğini dile getiren Gudrezi, alışveriş merkezindeki iş yerlerinin önceden konuyla ilgili uyarıldığını kaydetti.
700 kişinin çalıştığı AVM mühürlendi
İran'ın Kum eyaletinde, 25 Aralık'ta, "giyim kuşam kurallarına uyulmadığı" gerekçesiyle onlarca mağazaya ev sahipliği yapan, 700 kişinin çalıştığı bir AVM mühürlenmişti.
Kazvin kentinde de 20 Aralık'ta, "başörtülü olmayan kişilere hizmet vermesi" nedeniyle 5 iş yeri kapatılmıştı.
Protestolar devam ediyor
Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.
Ülke genelinde hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde, yüzlerce kişi hayatını kaybederken 10 binden fazla kişi gözaltına alınmıştı. (AA)