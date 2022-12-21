İran'da idama mahkum edilen bir kişinin yeniden yargılanma talebi kabul edildi

İran'da Yüksek Mahkeme, Mahsa Amini gösterileriyle ilgili idama mahkum edilen 23 yaşındaki Mahan Sadrat'ın Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 474. maddesi uyarınca yeniden yargılanma talebini kabul etti.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, karar gereği, Sadrat'ın dava dosyası idam hükmü veren mahkemeye gönderilecek ve yargılama aynı mahkeme tarafından yeniden yapılacak.

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı, 15 Kasım'daki haberinde, kimliği açıklanmayan bir göstericinin Tahran Devrim Mahkemesinde görülen duruşmalar sonucu, "bir kişiyi bıçakla yaralamak, kamu güvenliğine karşı suç işlemek kastıyla eylemde bulunmak ve başkasına ait bir motosikleti ateşe vermek" gibi iddialardan suçlu bulunarak idama mahkum edildiğini duyurmuştu.

Daha sonra idama mahkum edilen göstericinin 23 yaşındaki Mahan Sadrat olduğu açıklanmıştı.

Davadaki müştekilerden Muhammed Rıza Kanbertalib, 8 Aralık'ta basına yaptığı açıklamada, tüm davacıların şikayetlerini çekerek muvafakat beyanında bulunduğunu söylemişti. 14 Aralık'ta da Sadrat hakkındaki idam hükmünün yeniden yargılama talebiyle askıya alındığı belirtilmişti.

Ülkede dördüncü ayına giren gösterilerle bağlantılı olarak şu ana kadar en az 11 kişi idama mahkum edilirken bunlardan 2'sinin cezası infaz edildi. (AA)