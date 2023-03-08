İran'da yine onlarca öğrenci zehirlendi

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı’na (ISNA) göre, genellikle kız okullarında 3 aydan uzun süredir toplu zehirlenme vakalarının görüldüğü ülkenin Gülistan ve Kohgiluye-Buyer Ahmed eyaletlerinde yeni zehirlenme vakaları tespit edildi.

Kohgiluye-Buyer Ahmed Tıp Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı Dr. Mahmud Şehamet, Yasuc ve Geçsaran ilçelerindeki 3 okulun 43 öğrencisinin zehirlenme belirtileriyle hastaneye kaldırıldığını belirtti.

Eyalette son 3 günde 280 öğrencinin zehirlenme semptomları ile hastaneye kaldırıldığını aktaran Şehamet, 7 öğrencinin tedavisinin hala devam ettiğini diğer öğrencilerin ise taburcu edildiğini ifade etti.

Gülistan Tıbbi Acil Durum Yönetimi Başkanı Muhammed Cevad Mokessemi de Gülistan eyaletinin 4 şehrinde aralarında bir öğretmenin de bulunduğu çok sayıda öğrencinin zehirlenme belirtileri ile hastanelere sevk edildiğini belirtti. Söz konusu kişilerin tedavinin ardından taburcu edildiğini aktaran Mokessemi, eyaletteki tüm hastane ve tıp merkezlerinin olası bir durum için hazır olduğunu kaydetti.

5 binden fazla öğrenci zehirlendi

İran'da 30 Kasım 2022'den bu yana genellikle kız öğrencilerin eğitim gördüğü okullarda toplu zehirlenme vakaları yaşanıyor. Öğrencilerde, solunum sıkıntısı, mide bulantısı, baş ağrısı ve uzuvlarda uyuşma gibi belirtiler görülüyor. Şimdiye kadar 25 eyaletteki 230 okulda 5 binden fazla kız ve erkek öğrencinin zehirlendiği açıklandı. (AA)