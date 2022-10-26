İran'da türbe saldırısı: En az 15 ölü

İran'ın Şiraz şehrinde bulunan Şah Çerağ türbesine, bugün saat 17.45 sularından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırganların türbenin içini ağır silahlarla taradığı bildirilirken, olayda en az 15 kişinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

IRNA'nın haberine göre, yetkililer ilk bulgulara göre saldırının 3 kişi tarafından gerçekleştiğini açıkladılar. Olayla ilgili iki kişinin tutuklandığı bildirildi.

Fars Haber Ajansı, Şağ Çerağ türbesine silahlı saldırıda en az 15 kişinin yaşamını yitirdiği, ölenlerden 2'sinin çocuk olduğunu açıkladı. Ayrıca olayda yaklaşık 50 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Noor'un İranlı yetkililere dayandırdığı habere göre, saldırı İran uyruklu olmayan kişilerce gerçekleştirildi. Saldırının "Sünni-İslamcı gruplar" tarafından gerçekleştirildiği iddia edildi.