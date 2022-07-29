İran'da sel: 44 kişi yaşamını yitirdi

İran’da 22 Temmuz tarihinden bu yana yoğun yağışların neden olduğu sel felaketinde yaşamını yitirenlerin sayısı arttı.

Çeşitli eyaletlerde meydana gelen sellerde toplamda 44 kişi yaşamını yitirdi.

Başkentte yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e yükseldi

İran’ın başkenti Tahran’da art arda yaşanan sel felaketinde 18 kişi hayatını kaybederken, Tahran Valisi Muhsin Mansuri, "Dün gece meydana gelen selde 10 kişi hayatını kaybetti ve 12 kişi yaralandı. Hala 16 kayıp vatandaşımız var ve arama çalışmalarımız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Meteoroloji Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hafta boyunca ülke genelinde yağışların devam edeceği açıklanırken, vatandaşlara dere ve nehir yataklarından uzak durmaları uyarısında bulunuldu.