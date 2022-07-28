İran'dan gelen yolcu otobüsünde kilolarca metamfetamin ele geçirildi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan kişi ve araçlara yönelik operasyonda, Erzurum-Erzincan karayolu üzerinde İran’dan Türkiye’ye giriş yapan yolcu otobüsü durduruldu.

Ekipler tarafından yapılan kontroller esnasında otobüsün bagaj bölümünde bulunan 4 adet naylon rulo içerisine gizlenmiş 78 parça halinde toplam 8 kilo 50 gram metamfetamin ve gümrük kaçağı 4 kilogram safran ele geçirildi.

Otobüste bulunan Akbar J., Shapour Eıvazpour S., Afshın Z., Alı E. ve Khalıl M. isimli yabancı uyruklu kişiler gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 5 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. (İHA)