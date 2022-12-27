İran'da protestoları destekleyen eski futbolcunun ailesinin bindiği uçağın rotası değiştirildi

ISNA haber ajansının aktardığına göre İranlı eski futbolcu Ali Daei'nin eşi, kızıyla birlikte Tahran'ın İmam Humeyni Havalimanı'ndan havalanan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Dubai kentine giden bir Mahab Air uçağına bindi. Daei, ailesinin uçaktan indirildikten sonra tutuklanmadığını belirtti.

Devlet haber ajansı ISNA'ya göre uçak, rota değiştirerek Körfez'deki Kiş adasına indi. Daei'nin ailesinin burada uçaktan indirildiği belirtildi.

Ajansın aktardığına göre yargı erki, "İslam Devrimi karşıtı gruplarla bağlantısı ve yaptığı grev çağrıları nedeniyle Daei'nin eşi, ülkeden çıkarken yetkilileri bilgilendireceğini taahhüt etmişti" açıklamasında bulundu.

IRNA da uçağında Kiş'e iniş yaptıktan sonra Daei'nin eşi ve çocuğunun indirildiğini belirtti.

Daei, İran'daki protestolara verdiği destekten sonra ölüm tehditleri almıştı.