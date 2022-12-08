İran'da protestolar devam ediyor: Üniversite öğrencilerinden boykot ve eylem

Sosyal medyada yayımlanan görüntülere göre, 5-7 Aralık için yapılan "genel grev ve boykot" çağrılarına katılan İranlılar bazı şehirlerde sessiz yürüyüşler gerçekleştirirken, bazı üniversitelerde ise çeşitli gösteriler düzenlendi.

Paylaşılan görüntülerde, başkent Tahran, İsfahan ve Kürdistan eyaletinin Gorve şehrinde sessiz yürüyüş yapan protestoculara, emniyet güçlerinin gazlı saldırıda bulunduğu belirtiliyor. Tahran'da, Mahsa Amini protestoları başladığından beri sık sık gösterilere sahne olan Emir Kebir Üniversitesi'nin kampüsünde öğrencilerin gösterileri sırasında güvenlik güçlerinin saldırısının gerçekleştiği aktarıldı.

Üniversite Öğrenci Günü dolayısıyla Tebriz Tıbbi Bilimler Üniversitesi öğrencileri bildiri okurken, Mazenderan'daki Noşirevani Üniversitesi öğrencileri ise dersleri boykot etti.

Yine başkentte bulunan Zehra Üniversitesinin öğrencileri, gösterilere destek vermek amacıyla "Anlayış ve kardeşlik ile el ele olacağız" başlıklı basın bildirisi dağıttı. Kirman Tıbbi Bilimler Üniversitesi öğrencileri de okuldan uzaklaştırılan arkadaşları ile gösterilerde hayatını kaybedenlerin fotoğraflarını üniversitenin çeşitli yerlerine astı.

Kürdistan Üniversitesi'nde toplanan öğrenciler ise arkadaşları Nilüfar Necafpur'un tutuklanmasını protesto etmek için düzenledikleri gösteride, yönetim karşıtı slogan attı.

Mahsa Amini protestoları

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyelerince gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

İran'da başörtüsü kurallarına uymadığı gerekçesiyle gözaltına alınan Mahsa Amini'nin polis nezaretinde ölümü üzerine başlayan protestolar, ülkede 1979'dan bu yana uygulanan zorunlu başörtüsü yasasının kaldırılması veya esnetilmesi taleplerini yeniden gündeme getirmişti.

Ülkede çeşitli yetkililer İrşad devriyelerinin lağvedildiği yönünde açıklama yapıldı, ancak konuya ilişkin resmi kanallardan bir doğrulama yapılmadı.

Ülke geneline yayılan gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş, 10 binden fazla kişi ise gözaltına alınmıştı.

İran'da 'Üniversite Öğrenci Günü'

İran'da "petrolün millileştirilmesi" hareketiyle anılan Başbakan Muhammed Musaddık'ın 1953'te CIA tarafından tertip edilen darbeyle devrilmesinden yaklaşık 4 ay sonra, 7 Aralık 1953’te, dönemin ABD Başkanı Dwight Eisenhower’in yardımcısı Richard Nixon, ülkesinin Muhammed Rıza Şah’a desteğini göstermek üzere Tahran'ı ziyaret etmişti.

Bu ziyareti protesto eden Tahran Üniversitesi öğrencilerinden 3'ü emniyet güçleri tarafından öldürülmüştü.

Bu olaydan hareketle İran'da her yıl 7 Aralık, "Üniversite Öğrenci Günü" olarak anılıyor.