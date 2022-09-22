İran'da 'Mahsa Amini ve başörtüsü' protestolarında ölü sayısının en az 17'ye çıktığı bildirildi

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin "saçı gözüküyor" denilerek başkent Tahran'da ahlak polisi tarafından gözaltına alınıp öldürülmesinin ardından başlayan ve ülke genelinde onlarca kente yayılan protestolarda yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor.

Protestolarda üst üste 6 gecede 17 kişinin öldüğünü duyuran İran devlet televizyonuna göre, çatışmalarda ölenler arasında polis memurları ve Devrim Muhafızlarına bağlı Besic milislerinin üyeleri de var.

Sputnik Türkiye'nin aktardığına göre, Norveç'in başkenti Oslo merkezli bir STK olan İran İnsan Hakları ise İran güvenlik güçlerinin müdahalelerinde en az 31 sivilin öldüğünü bildirdi.

İran İnsan Hakları Direktörü Mahmud Amiri Mughaddam, "İran halkı temel haklarını ve insanlık onurunu elde etmek için sokaklara çıktı... ve hükümet onların barışçıl protestolarına kurşunla karşılık veriyor" dedi.