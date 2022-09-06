İran'da 'insan kaçakçılığı ve yolsuzluk' suçlamasıyla iki kadına idam cezası

İran'da iki kadın son birkaç gün içinde "dünya çapı yolsuzluk" ve insan kaçakçılığı suçlamalarıyla idama mahkum edildi.

IRNA'nın haberinde, "İnternette yayımlanan haberlerin aksine hükümlüler, genç kadınları ve kızları eğitim ve iş fırsatları vaat edip aldatarak, yurt dışına kaçırmışlar, böylece kurbanlarının birçoğunun intiharına yol açmışlardır" denildi.

Reuters'ın haberine göre, avukatlar ve insan hakları grupları iki kadının LGBT hakları aktivisti olduklarını ve masum olduklarını belirtti. Reuters, avukatların paylaşımlarının doğrulanamadığını belirtildi.

İran'da "dünya çapı yolsuzluk" terimi dini kurallara aykırı olan suçlamalar için kullanılıyor.