AB: İran nükleer anlaşmasının olumlu sonuçlanma ihtimali düne göre daha az

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, AB-Ukrayna Ortaklık Konseyi Toplantısı'ndan sonra gazetecilerin sorularını yanıtlarken İran nükleer anlaşması hakkında da değerlendirmede bulundu.

ABD'nin anlaşmaya dönmesi için nihai metni 8 Ağustos'ta taraflara sunduğunu hatırlatan Borrell, bunun olumlu kabul gördüğünü, taraflarla karşılıklı sürecin başlatıldığını belirtti. İlk başta anlaşmaya dönük pozisyonların olumlu olduğunu ifade eden Borrell, "Ancak son gelişmelerle birlikte tarafların pozisyonları birbirine yakın değil, uzaklaştı" dedi.

İran nükleer anlaşması olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'nın koordinatörü olan Borrell, "Bu endişe verici. Eğer süreç birbirine yakınlaşmazsa tüm süreç tehlikede demektir. Amaç hızlıca bir anlaşmaya varmaksa bu olmayacak" yorumunda bulundu.

Bir anlaşma olacağına "inancının düne göre azaldığını" belirten Borrell, anlaşmanın ortaklarıyla görüşmeye devam edeceğini bildirdi.