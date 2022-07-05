İran’da hava kirliliği nedeniyle devlet kurumları tatil edildi

İran’da etkili olan yoğun toz fırtınaları ve hava kirliliği hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

IRNA'nın haberine göre, hava kirliliği nedeniyle Huzistan, İsfahan, Sistan ve Belucistan ile Yezd eyaletlerinde okul ve devlet kurumlarında tatil ilan edildiğini duyurdu. İsfahan’da hava kalitesi endeksinin tehlikeli kabul edilen 465 mikrogram/metreküp seviyesine, Huzistan eyaletinde ise 428 mikrogram/metreküp seviyesine kadar yükseldiği açıklandı.

Irak üzerinden gelen toz fırtınalarının etkili olduğu ülkede, yüzlerce kişi hastanelere başvurdu. Huzistan eyaletinin Ahvaz kentindeki Sağlık Bilimleri Üniversitesi, solunum sıkıntısı nedeniyle hastanelere gelen 500’den fazla kişiden 62’sinin tedavi altına alındığı açıkladı.

Başkent Tahran’da ise hava kirliliği nedeniyle tüm futbol karşılaşmaları iptal edildi.