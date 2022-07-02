İran'da art arda depremler: Ölü ve yaralılar var

İran’ın güneyinde bulunan Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Hemir ve Bender Lenge kentlerinde yerel saatle 02.02, 03.54 ve 03.55’te 6,3, 6,1 ve 6,1 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi.

İran Acil Yardım Kurumu Sözcüsü Mücteba Halidi yerin 10 ve 27 kilometre altında kaydedilen depremlerle ilgili yaptığı açıklamada, “3 büyük depremde şu ana kadar maalesef 5 kişi öldü, 44 kişi yaralandı. Yaralılar helikopterler ile bölgede bulunan hastanelere sevk edildi” dedi. Yardım ekiplerinin bölgede konuşlandırıldığını söyleyen Halidi, “Tüm yardım ekipleri deprem bölgesine gönderildi ve halka yardım için çalışıyorlar” açıklamasında bulundu.

Hürmüzgan eyaletindeki depremlerin ardından toplam 25 artçı sarsıntı daha kaydedildi. Bölgede geçen hafta da 5,6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.