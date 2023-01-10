İran'da 'casusluk' iddiasıyla yargılanan Belçikalı 40 yıl hapse mahkum edildi

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, Belçika vatandaşı Olivier Vandecasteele, "yabancı istihbarat servisi adına İran'a karşı casusluk yapmak", "İran'a karşı düşman ABD hükümetiyle işbirliği yapmak", İran'da döviz kaçakçılığı" ve "kara para aklamak" suçlarını işlediği gerekçesiyle yargılandı.

Tahran Devrim Mahkemesinde görülen davada Vandecasteele, "casusluk ve İran'a karşı ABD hükümetiyle işbirliği yaptığı" iddiasıyla 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

"Kara para aklamak" suçundan 12,5 yıl hapse mahkum edilen Belçikalıya, "döviz kaçakçılığı"ndan da 2,5 yıl hapis ve para cezası ile 74 kırbaç cezası verildi. Mahkemenin kararına itiraz yolunun açık olduğu kaydedildi.

Belçika İran'la mahkum takası anlaşmasını askıya almıştı

Öte yandan Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne, 14 Aralık'ta yaptığı açıklamada, sivil toplum kuruluşu çalışanı olduğunu belirttiği Olivier Vandecasteele'in İran'da 28 yıl hapse mahkum edildiğini duyurmuştu ancak o dönemde Tahran'dan herhangi bir açıklama gelmemişti.

İran'da tutuklu Belçika vatandaşına mahkumiyet kararının Belçika Anayasa Mahkemesi'nin 8 Aralık'ta İran ile mahkum takası anlaşmasını askıya almasının ardından gelmesi dikkati çekiyor.

İki ülke arasında karşılıklı tutuklu ve mahkumların takasını öngören anlaşmayla ilgili hazırlanan tasarı, 21 Temmuz'da da Belçika Parlamentosunda onaylanmıştı. Anlaşmanın, Belçika'da terör suçlamasıyla hapse mahkum edilen İranlı diplomat Esedullah Esedi'nin ülkesine dönmesini sağlayacağı öngörülüyordu.

İran Büyükelçisi, Belçika Dışişleri Bakanlığı'na çağırıldı

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, sosyal medya hesabı üzerinden, Şubat 2022'den bu yana İran'da tutulan yardım görevlisi Olivier Vandeecasteele'nin "casusluk, kara para aklama ve döviz kaçakçılığı" iddiasıyla yargılandıktan sonra 40 yıl hapis cezasına çarptırılmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Lahbib, İran'ın Vandeecasteele'ye yönelik suçlamalar ya da yargılanmasıyla ilgili bilgi paylaşmadığını, İran Büyükelçisinin basında çıkan haberlere istinaden bakanlığa çağrıldığını bildirdi.

Dışişleri Bakanı Lahbib, Belçika'nın Vandeecasteele'nin keyfi tutuklanmasını kınadığını ve serbest bırakılması için gerekli girişimleri sürdürdüğünü ifade etti.