İran'daki Mahsa Amini eylemleriyle ilgili bir kişi daha idama mahkum edildi

İran Yargı Erki'ne bağlı Mizan Haber Ajansı'na göre, Mazenderan eyaletinin Devrim Mahkemesi'nde yargılanan Cevad Ruhi adlı sanık Novşehr ilçesinde düzenlenen gösteriler sırasında, "ciddi suç eylemleri" gerçekleştirdi. İlçe meydanında yapılan gösteriler sırasında çıkan olaylarda güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu çok sayıda kişinin öldüğü ve kamu mallarının tahrip edilip ateşe verildiği aktarılan haberde, Ruhi'nin, "olaylara liderlik ettiği" iddia edildi.

İdama mahkum edilen sanık, gösteriler sırasında ayrıca bir polis karakolunu ateşe vermekle ve Kur'an-ı Kerim'i yakmakla suçlandı.

Mahkeme, "ülkenin iç güvenliğine karşı büyük çapta suçlar işlemek", "kamu düzenini ve güvenliğini bozmak", "kamu mülkü ve tesislerini tahrip etmek ve ateşe vermek", "vatandaşları güvensizlik yaratmaya ve suç işlemeye teşvik etmek" iddialarıyla yargılanan Ruhi'yi, "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak" suçundan idama mahkum etti.

Mahkemenin kararına itiraz yolunun açık olduğu ve temyiz edilebileceği kaydedildi.

İran'daki gösteriler ve idam cezaları

Tahran'da 13 Eylül 2022'de, "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alınan Mahsa Amini'nin yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, 29 Kasım 2022'deki konuşmasında, ülkede devam eden protestolarda güvenlik güçlerinin de aralarında olduğu 300'den fazla kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti. İran Güvenlik Konseyi ise 3 Aralık'ta toplam ölü sayısının 200'ü aştığını açıklamıştı.

Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü ise 9 Ocak'ta yayımladığı raporda, Amini'nin ölümü sonrasında başlayan sokak gösterilerinde güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu 481 protestocunun öldüğünü aktarmıştı.

Ülkede yaklaşık 4 ay devam eden gösterilerle bağlantılı şu ana kadar 10'dan fazla kişi idama mahkum edildi, bunlardan 4 kişinin cezası infaz edildi. İdam cezalarının bir kısmı ise Yargıtay tarafından bozuldu.

İran Ceza Kanunu'na göre, "yeryüzünde bozgunculuk çıkarmak (ifsad fi'l arz)" ve "devlete karşı savaş açmak (muharebe)" gibi suçlarla itham edilenler idam istemiyle yargılanıyor ve genellikle haklarında idam kararları veriliyor. (AA)