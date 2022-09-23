İran'da bu kez hükümet yanlıları sokağa çıktı

Ahlak polisince gözaltına alındıktan sonra yaşamını yitiren Mehsa Emini'nin ölümünün ardından İran genelinde protestolar bir haftayı aşkın süredir devam ederken bugün hükümet yanlıları sokağa çıktı.

İran devlet televizyonu Press TV'nin iddiasına göre gösterilere ülke genelinde milyonlarca kişi katıldı.

Reuters'ın haberine göre hükümet destekli kalabalıklar "Kuran'ı ihlal edenler infaz edilmeli" sloganı attı. Gösterilerde "Amerika'ya ölüm", "İsrail'e ölüm" sloganları da atıldı.

İran İslami Propaganda Örgütü Koordinasyon Konseyi'nden yapılan açıklamada son birkaç gündür düzenlenen hükümet karşıtı gösterilere katılanlar için "birkaç paralı asker ve kandırılmış insanlar" ifadesi kullanıldı. Sözkonusu gösterilerde Kuran'a ve İslam peygamberinin kutsallığına hakaret edildiği, bazı camilerin ateşe verildiği ve kamu mallarının tahrip edildiği öne sürülerek bugün bunları kınamak için yürüyüşler düzenlendiği belirtildi.

İran ordusu da bugün yayımladığı bir açıklamada hükümet karşıtı eylemlere sert bir şekilde müdahale edeceğini belirterek protesto gösterilerini "İslami rejimi güçsüzleştirmek için düşmanın kötücül stratejisinin bir parçası olan umutsuz eylemler" diye niteledi.

İran medyasına göre Perşembe günü gösterilerde 288 kişi gözaltına alındı.