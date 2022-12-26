İran'da boya üretim fabrikasında patlama: En az 54 yaralı

Tasnim haber ajansının bildirdiğine göre, İran'ın kuzeybatısındaki Tebriz kentindeki bir boya üretim fabrikasında meydana gelen patlama ve ardından çıkan yangında en az 54 kişi yaralandı.

Doğu Azerbaycan eyaleti Kızılay Derneği genel müdürü Hamid Münecim, Tasnim'e verdiği demeçte öğlen Mamakan Şehid Selimi Sanayi Sitesi'nde meydana gelen patlamadan yaklaşık 150 kişinin etkilendiğini ve bunlardan 54'ünün yaralandığını söyledi.

Münecim, itfaiye ekiplerinin yangını kontrol altına almaya çalıştığını da sözlerine ekledi.

İl Acil Durum Teşkilatı'ndan bir tıp uzmanı, 10'u ağır olmak üzere 25 yaralının hastaneye sevk edildiğini, diğerlerine olay yerinde ilk müdahalelerinin yapıldığını söyledi.