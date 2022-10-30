İran'da birçok üniversitede Mahsa Amini protestoları sürüyor

İran'da başkent Tahran başta olmak üzere, Meşhed, Zencan, Erak, Kürdistan, Senendec, İsfahan, Mazenderan, Şiraz, Hemedan, Kazvin şehirlerinde bulunan üniversitelerde öğrenciler gösteri düzenledi. Hükümet karşıtı sloganların atıldığı gösterilerde öğrenciler, gözaltına alınan arkadaşlarının bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Sosyal medyada, güvenlik güçlerinin Erak Üniversitesi'nin öğrenci yurduna müdahalede bulunduğu anlara ait olduğu öne sürülen bazı görseller paylaşıldı. Söz konusu müdahalede bazı öğrencilerin plastik mermiyle yaralandığı bildirildi. Tahran Üniversitesi'nde ise güvenlik görevlilerinin Psikoloji Fakültesi girişinde çok sayıda öğrencinin öğrenci kimlik kartına el koyarak fakülteye girişlerini engellediği de gelen bilgiler arasında.

Allame Tebatebayi Üniversitesi'nden bazı öğrenciler ise protestolara destek verdikleri gerekçesiyle üniversiteden ve öğrenci yurdundan geçici olarak uzaklaştırıldıklarına dair SMS ile bilgilendirme mesajı aldıklarını açıkladı. Öğrenciler söz konusu bilgilendirme mesajlarını sosyal medyadan paylaştı.

Gösterilerde, güvenlik güçlerinin protestoculara saldırıları devam ediyor.

İran’daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alınan Mahsa Amini'nin yaşamını yitirmesinin ardından ülkede protestolar başladı. Amini'nin 17 Eylül'de memleketi Sakkız kentindeki cenaze töreni sonrasında başlayan gösteriler, ülkenin birçok kentine yayılmıştı.

Gösterilerdeki can kaybına ilişkin resmi makamlardan net bir bilgi paylaşılmazken, protestolarda en az 200 kişinin hayatını kaybettiği öne sürülmüştü. (AA)