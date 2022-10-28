İran'ın Kürdistan eyaletine bağlı Bane'deki gösterilerde 2 kişi öldü

İran'ın batısındaki Bane kentinde düzenlenen gösteriler sırasında 2 kişinin yaşamını yitirdiği, iki güvenlik görevlisinin de ağır yaralandığı açıklandı.

İran resmi ajansı IRNA'nın haberine göre, dün gece Kürdistan eyaletine bağlı Bane sokaklarında protestolar vardı. Protestolar sırasında bazı göstericilerin lastik yakarak yolları kapatması üzerine polisin müdahale ettiği ifade edildi.

Kürdistan eyaletinin Güvenlik İşlerinden Sorumlu Vali Yardımcısı Mehdi Ramazani, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Dün gece bu şehirde yaklaşık 100 kişilik bir grup tarafından gösteri yapıldı. Bu kişiler arasında polis memurlarına ateş eden çok sayıda silahlı kişi de vardı." dedi.

Protestolar sırasında bazı göstericilerin güvenlik güçlerine ateş açması sonucu Devrim Muhafızları Ordusu mensubu bir asker ile bir polisin ağır yaralandığını aktaran Ramazani, olaylarda "isyancılar" olarak nitelendirdiği iki göstericinin ise yaşamını yitirdiğini açıkladı.

İranlı yetkili, "rejim karşıtı örgütlerin Kürdistan eyaletini istikrarsızlaştırma için bölgede şiddetli eylemler düzenlemeyi planladığını" öne sürdü.

İran'daki gösteriler

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından gözaltına alınan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi ülkede protestolara yol açmıştı.

Resmi kaynaklardan net bilgi verilmese de Norveç merkezli İran İnsan Hakları Örgütü gösterilerde 200'den fazla kişinin öldüğünü duyurmuştu. Gösterilere katılan binlerce kişi de gözaltına alınmış ve tutuklanmıştı. (AA)