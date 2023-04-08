İran'da başörtüsü zorunluluğuna direniş sürüyor: Kadınlar kamera ile izlenecek

İran'da, cadde ve sokaklarda zorunlu başörtüsü ve kıyafet kurallarına uymayan kadınların kimliğini tespit edecek akıllı kamera sisteminin kullanılmaya başlanacağı bildirildi.

Polis Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "yenilikçi bir tedbir" olarak duyurulan uygulama ile başörtüsü zorunluluğuna uymayanların kimliğini tespit ederek kendilerine fiilin tekrarlanmasının hukuki sonuçları hakkında uyarı mesajı göndereceği belirtildi.

Kadınlar zorunlu başörtüsüne direniyor

22 yaşındaki Mahsa Amini'nin "kıyafet kurallarına uymadığı" için "ahlak polisi" tarafından gözaltına alındıktan sonra ölümüyle başlayan süreçte, giderek daha fazla kadın İslam Cumhuriyeti'nin kıyafet kanunlarını protesto ederek başörtüsü takmayı reddediyor.

Amini'nin ölümü sonrası ülkede geniş çaplı protesto gösterileri başlamış, polis şiddet kullanarak protestolara müdahale etmişti.

Kadınlar, tutuklanma riskiyle karşı karşıya olmalarına rağmen yine de halka açık mekanlarda başörtüsüne karşı direnişini sürdürüyor.