İran'da Amini hakkında adli tıp raporu: 'Ölümü darptan değil'

İran'da 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin kıyafet kurallarına uymadığı gerekçesiyle ahlak polisi tarafından gözaltına alınmasının ardından ölümünün tetiklediği protestolar sürerken devlet medyasında Amini'nin ölümüne ilişkin adli tıp raporu yayımlandı.

IRNA'da yer alan habere göre raporda Amini'nin başına ya da uzuvlarına aldığı darbeler sonucu değil beyne oksijen gitmemesi nedeniyle oluşan çoklu organ yetmezliği sonucu öldüğü öne sürüldü.

Amini'nin babası, kızının gözaltına alınmadan önce herhangi bir sağlık sorunu olmadığını ve ölümünün ardından bacaklarında morluklar gördüğünü söylemişti.

Amini'nin otopsi raporunda ölümünün "baş ya da uzuvlara darbe sonucu olmadığı" belirtilirken bedeninde herhangi bir yaralanmanın olup olmadığı belirtilmedi.

Genç kadının gözaltında baygınlık geçirmesine atıfta bulunulan raporda Amini'nin bilincinin tekrar yerine geldiği ancak Amini'nin daha sonra yeniden düştüğü belirtildi. Raporda bunun sebebinin "altta yatan bir hastalığa" bağlı olduğu öne sürüldü.

Raporda "İlk kritik dakikalardaki etkisiz kardiyo-solunum resüsitasyonundan dolayı ciddi hipoksiye maruz kaldı ve bunun sonucunda kalp fonksiyonlarının iyileşmesine rağmen beyin hasarı meydana geldi" denilerek Amini'nin "serebral hipoksi (beyne oksijen gitmemesi) sonucu çokluk organ yetmezliğinden öldüğü" kaydedildi.